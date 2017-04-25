反派一姐嫁地主隱退 現當2千坪民宿老闆娘

李沛綾現當起民宿老闆娘。（圖／翻攝自李沛綾臉書）

昔日民視當家花旦李佩怡（現改名李沛綾）可說是反派一姊，曾演出《飛龍在天》、《慾望人生》等劇，12年前嫁給台中地主之子戴勝利後，就退出演藝圈，現當起民宿老闆娘，40歲依舊保養得宜。

據《蘋果日報》報導，李沛綾婚後退隱，專心在家相夫教子，還經營佔地2千多坪的民宿，她把民宿當興趣經營，不過她坦言花了好長時間，才適應鄉下生活，「台中人步調很慢，我在台北急慣了，一開始真的很受不了」。

而她也為了兒子吃素7年，原來是兒子剛出生體弱多病，一吃肉就吐、會拉，看到餐桌有肉會覺得噁心，所以母子乾脆一起茹素，她也曾想再添一胎，卻始終未能如願，她只能苦笑說：「不生時偏來，要生時不來，這就是人生。」

(中時電子報)