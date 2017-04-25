追查毒蛋!立委質疑戴奧辛塵灰流入飼料
戴奧辛毒雞蛋爭議越演越烈，立法院也在追蹤調查此案，有立委助理發現，有兩家業者同時領有化工產品及飼料執照，也曾向上游業者購入可能含有戴奧辛的原料，就擔心工業原料流入飼料使用，才爆發此次毒蛋事件，要求農委會查明。
「氣死了！」立委陳曼麗助理陳宗仁表示，台灣鋼聯公司專做電弧爐集塵灰資源化處理，會產生可能含有戴奧辛的事業廢棄物集塵灰，從含集塵灰的廢棄物中回收氧化鋅，之後把氧化鋅賣給同時領有化工產品證及飼料許可證的陸昌化工公司及鋅安工業公司。
陳宗仁指出，陸昌去年從台灣鋼聯購入4477公噸的氧化鋅，鋅安則買了4093公噸，光原料就這麼多，若製成飼料，數量將更可觀，農委會有責任查明兩家業者飼料原料的來源，以及銷售流向，更應加強管理，不該讓工業原料流入飼料廠。
立委陳曼麗表示，由於工業原料成本較低，過去也曾發生過不當業者把工業原料當成食用原料添入食品的案件，同樣道理，也擔心工業原料成為動物飼料的原料，因此也轉請農委會調查兩家業者的工業產品和飼料產品有無分場作業，釐清問題。
農委會表示，嘉義縣政府昨天有向鋅安了解此案，但以現場查看研判，是沒有流用，真正流向要花時間去了解，後續會繼續比對資料調查。
(中時)
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