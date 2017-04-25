聯開宅擬轉租為售？柯P：房租3、4萬太高
台北市捷運聯開宅出租率不高，外傳北市府有意轉租為售？台北市長柯文哲今天對此表示，若把每月租3、4萬的房子拿出來當社會住宅是頭腦壞掉，這是戰略錯誤，若重來一次，聯開宅應該做商場，而不是蓋住宅。
柯文哲上午出席北投區行動市政會議後受訪表示，聯開宅做社會住宅，若每月房租超過3萬甚至4萬，適合當公共住宅嗎？市府內部檢討過，這是戰略錯誤，社會住宅或公共住宅還是有一定的價位，如果房租一萬元，對年輕人已經是很大的壓力，如果北市拿房租3、4萬的房子出來當社會住宅才是頭腦壞掉，如果重來一次，聯開宅應該做商場，而不是蓋住宅，蓋出來的都是豪宅，價格太貴。
(中時)
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