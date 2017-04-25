朝鮮半島緊張 密西根號抵釜山港將加入卡爾文森號演習
北韓在今天迎來了人民軍建軍節85周年，這也讓朝鮮半島的局勢更加緊張，不少專家都分析北韓有可能在建軍節這天進行核試，美軍也大動作前往朝鮮半島進行演習，儘管之前卡爾文森號(USS Vinson)一度行蹤成謎，讓聯合演習的氣勢受挫，不過就在今天早上核潛艇密西根號(USS Michigan)抵達了南韓的釜山港，預計之後將加入卡爾文森號在日本海的演習。
據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國俄亥俄級核動力潛艦密西根號在今天抵達了南韓的釜山港，將進行船身的檢查，之後將入卡爾文森號打擊群在日本海域和南韓的聯合演習。美軍太平洋艦隊發言人奈特（Matt Knight）表示，這是例行的部屬，不會公布密西根號未來的動向，但該潛艦目前部屬在印度洋-太平洋海域。
另外，據美國國防部官方表示，目前卡爾文森號已經在菲律賓海域，在前往朝鮮半島海域的路上，美國總統川普也稱這次的演習將做為對北韓的警告。日前該打擊群的行蹤一度成謎，在川普大動作宣布將派「無敵艦隊」前往朝鮮半島恫嚇北韓後，該打擊群卻被發現在往返方向前進，而五角大廈和白宮則互推皮球，紛紛否認有錯報軍情，這次的烏龍行蹤也引起了全球的矚目。
密西根號是4艘俄亥俄級巡弋飛彈核子潛艇的其中一艘，它們原本被設計來發射核彈，在2003年到2007年間改裝為發射巡弋飛彈的潛艦。而目前密西根號潛艦可以攜帶154枚巡弋飛彈，是川普月初對敘利亞發射飛彈的將近3倍，還可以搭載66名特種部隊人員。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。