朝鮮半島緊張 密西根號抵釜山港將加入卡爾文森號演習

核動力潛艦密西根號今天抵達南韓釜山港。(圖/美聯社)

北韓在今天迎來了人民軍建軍節85周年，這也讓朝鮮半島的局勢更加緊張，不少專家都分析北韓有可能在建軍節這天進行核試，美軍也大動作前往朝鮮半島進行演習，儘管之前卡爾文森號(USS Vinson)一度行蹤成謎，讓聯合演習的氣勢受挫，不過就在今天早上核潛艇密西根號(USS Michigan)抵達了南韓的釜山港，預計之後將加入卡爾文森號在日本海的演習。

據《福斯新聞》（Fox News）報導，美國俄亥俄級核動力潛艦密西根號在今天抵達了南韓的釜山港，將進行船身的檢查，之後將入卡爾文森號打擊群在日本海域和南韓的聯合演習。美軍太平洋艦隊發言人奈特（Matt Knight）表示，這是例行的部屬，不會公布密西根號未來的動向，但該潛艦目前部屬在印度洋-太平洋海域。

密西根號將加入卡爾文森號打擊群的演習，川普稱是對北韓建軍節的警告。(圖/美聯社)

另外，據美國國防部官方表示，目前卡爾文森號已經在菲律賓海域，在前往朝鮮半島海域的路上，美國總統川普也稱這次的演習將做為對北韓的警告。日前該打擊群的行蹤一度成謎，在川普大動作宣布將派「無敵艦隊」前往朝鮮半島恫嚇北韓後，該打擊群卻被發現在往返方向前進，而五角大廈和白宮則互推皮球，紛紛否認有錯報軍情，這次的烏龍行蹤也引起了全球的矚目。

密西根號是4艘俄亥俄級巡弋飛彈核子潛艇的其中一艘，它們原本被設計來發射核彈，在2003年到2007年間改裝為發射巡弋飛彈的潛艦。而目前密西根號潛艦可以攜帶154枚巡弋飛彈，是川普月初對敘利亞發射飛彈的將近3倍，還可以搭載66名特種部隊人員。

(中時電子報)