被爆老公偷吃訴求離婚 米可白遭陷害揚言提告

米克白被爆和老公離婚，讓她揚言提告。(圖/本報系資料照)

藝人米可白以「葡萄姐姐」出道，轉戰演藝圈後成績亮眼，三年前嫁給行銷公司老闆謝銘杰，夫妻倆感情甜蜜依舊，不過近來卻常被詢問「怎麼剛結婚就離婚」，讓米可白是一頭霧水，原來是有網站盜用小倆口合照，內容盡是老公偷吃爆離婚，讓她是氣到揚言提告。

米可白臉書全文。(圖/米可白臉書)

米可白先是收到香港網友訊息，表示夫妻倆的合照被網站盜用，內容更寫著「老公從『國外』回來帶著漂亮情人要和妻子離婚，讓她當場崩潰！十年後……妻子發現老公離開她的真相竟後悔萬分」，雖然照片有打馬賽克，但是仍可清楚辨識出是米可白和丈夫，另一張照片則是她痛哭的模樣，內容搭配照片顯得煞有其事，起初看到還覺得內容也太有趣，認為作者可以寫故事分享，但也不需盜用照片。

不過在米可白檢舉該網站後，該網站沒有任何後續動作，照片依舊未撤下，這讓米可白真的動怒痛批「這個網站會不會太扯啊！我們都檢舉你盜用我跟我老公照片，還有一堆人留言說你們盜用我的照片也都不管，一直讓不了解實情的人分享文章，有這麼需要點閱率嗎」?最後決定態度硬起來，揚言訴諸法律不排除提告。

(中時電子報)