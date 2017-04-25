終審法官由總統任命 國民黨團：地表最強酬庸

對於司改國事會議第2組做出重要決議，終審法官改由總統任命一事，國民黨立委賴士葆（左起）、林為洲、曾銘宗、吳志揚等人25日舉行記者會，抨擊這是地表最強的酬庸。（姚志平攝）

對於司改國事會議第2組做出重要決議，終審法官改由總統任命一事，國民黨立委賴士葆、林為洲、曾銘宗、吳志揚等人25日舉行記者會，抨擊這是地表最強的酬庸。

(中時)