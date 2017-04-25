疑助敘政府開發化武 敘國271研究員遭美列黑名單

美國將敘利亞271名研究員列入黑名單，財政部長穆欽再度譴責阿薩德政府使用化武。（圖摘自東網）

敘利亞內戰頻傳，日前更爆發毒氣攻擊事件，美國財政部宣布，將敍利亞科學研究中心（SSRC）271名涉嫌開發化武的人員列入黑名單。

本月4日在敘利亞爆發的毒氣攻擊造成數百人傷亡，外界普遍認為這起化武攻擊為阿薩德政府下令。美國財政部表示，敘利亞科學研究中心負責替政府開發化武，271名研究人員從2012年起協助政府的化武研發計畫，這些人被美方列入黑名單，在美國境內的資產將被凍結，美國人也禁止與他們進行交易。

美國財政部長穆欽（Steven Mnuchin）強調，美國強烈反對敘利亞政府使用化武傷害人民，故採取此項制裁措施，並再次譴責阿薩德政府支持化武計畫。美國總統川普6日下令發射飛彈攻擊敘利亞空軍基地，現在再度發起制裁行動，展現美方反對阿薩德政府使用化武的決心。

(中時電子報)