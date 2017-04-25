涉聯航亞裔醫生遭拖下機案 三航警身分曝光
涉及美國聯合航空(United Airlines)本約出爆出的強拖亞裔醫生下機案的三名航警，今天他們的身分因當地民航局提交報告而曝光。
根據商業內幕(Business Insider)報導，芝加哥民航局(Chicago Department of Aviation)提交的文件顯示，這三名航警是羅德里格斯(Mauricio Rodriguez Jr.)、史密斯 (Steven Smith)和詹姆斯‧隆(James Long)。其中隆在2015年7月就成為航警，而另外兩人則是在2016年6月才上任。這三人目前都被安排行政休假，等待進一步通知。
首先登上亞裔醫生David Dao和其妻搭乘的聯航班機的航警是羅德里格斯，幾分鐘之後史密斯也出現了。當這兩名航警無法說服Dao下機後，隆伸出兩手到Dao的腋下、試圖強迫他從座位上起身，Dao掙扎後隆抓不住，導致Dao的頭撞到扶手。醫生的律師表示，Dao因此出現腦震盪的跡象、兩顆門牙和鼻子也斷裂。
隨後Dao被帶到空橋，四肢癱軟的癱在地上，但幾分鐘之後Dao跑回機上，相關影片顯示他當時說：「我不要下機，殺了我好了，我想要回家。」Dao的律師說他完全不記得自己跑回機艙內。
這起事件發生在本月9日，當時該聯航班機客滿、所有乘客已經就坐，但聯行臨時要安插四名機組人員上機，因此要求四名乘客志願改搭別班，當時Dao表示因為他是醫生、隔天早上有門診，所以拒絕下機。
在他遭拖下機、受傷濺血的影片曝光後引發眾怒和抗議，聯航執行長穆尼奧斯(Oscar Munoz)在事件後發表的兩次聲明都因欠缺誠意而遭到攻擊，目前Dao計畫要為此將聯航告上法庭。
(中時電子報)
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