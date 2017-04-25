鄭文燦肋骨斷遭點名 李來希亮公文：憑什麼要我們負責？

監督年金改革行動聯盟19日號召群眾，步行至民進黨中央黨部抗議。圖為全國公務人員協會理事長李來希（中）。（資料照,劉宗龍攝）

李來希今天在臉書出示公文，並表示「當天道路使用權已經被核准，請問警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」。（擷取自李來希臉書）

桃園市長鄭文燦上周在立院外遭反年改民眾攻擊，導致左側肋骨斷2根，綠委段宜康則在臉書點名全國公務人員協會理事長李來希交代，李來希昨日表示負責的區域沒發生打人情況，今再度出示公文，並表示「當天道路使用權已經被核准，請問警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」

立法院上周審查年金改革相關法案，當天因院區外部署蛇籠、拒馬，反年改團體阻撓立委、首長、官員等人進入立院。鄭文燦出席「前瞻基礎建設特別條例草案」也遭反年改民眾撞擊。昨日段宜康在臉書發文表示，鄭文燦因此忍痛許久才去醫院檢查，並發現左側肋骨斷2根，段宜康要求李來希交代一下。

李來希昨日表示他的部隊都被鎖在鎮江街附近，他的廣播車也在鎮江街，至少在他負責的區段內，沒有看到有人打人。

李來希今天又在臉書指出，警方違反已核准的道路使用權，自行架設拒馬、刀片式蛇籠、圍牆，強行攔腰分割青島東路，阻絕隊伍，「我們在青島東路與鎮江街的這一端，飛都飛不過去，拒馬的那一端發生了什麼事，我們這一端完全不知情，我們完全無法指揮與處理，甚或是連善後都不能，請問我們要負什麼責？我有打人？推人？還是殺人？」李來希喊冤說他只不過是透過網路之聲，擔任當天的活動採訪實錄工作，就被論以教唆犯，「請問我教唆哪一個人？請那一個被我教唆的人勇敢的站出來，一個單純的自動自發的義憤行為，被冠以暴民的頭銜，真是不可承受之重啊！」

李來希並出示公文，並表示當天道路使用權已經被核准，「請問警察局憑什麼把道路攔腰阻隔，既不讓我們過去，又要我們負責，憑什麼？」

(中時電子報)