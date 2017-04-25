勞動節北市公有停車場 照常收費
勞動節依行政院規定係屬特定節日，非屬放假的紀念日或節日，台北市交通局今指出，5月1日勞動節因仍有上班及上課停車需求，所以依照往年為維持停車秩序，北市停管處轄管收費的立體、地下及路邊、路外停車場均依往例照常收費，另路邊裝卸貨及限時車位，依照標誌牌告示收費。
停管處籲請市民朋友於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，倘離去時未見補繳費通知單，請於上班時段電洽該處服務臺（0227269600）或至臺北市停車管理工程處網站查詢繳費明細，以免停車費繳費逾期。
(中時)
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