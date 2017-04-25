陳抗拒馬佈置 柯文哲：會再檢討

立法院19日審查年金法案，為防反年金團體引發衝突，周邊架設層層護欄、拒馬及蛇籠。（資料照）

立法院19日審查年金法案，反年金團體在立院「圍城」引爆衝突，部分立委與首長與反年金群眾在推擠過程中受傷，立委段宜康批評，北市府核准路權，卻無法保護首長。對此，台北市長柯文哲今天強調，他反對用人肉盾牌，已看過本次檢討報告，未來會再改進。

柯文哲表示，人家說拒馬難看，政府形象也不好，但下場就是幾乎要用3倍警力去排人肉盾牌，他寧可用拒馬，減少警力使用，這次佈置有問題會再檢討，但他認為還是要把警察當人看待，已看過檢討報告，未來怎麼佈置，像是立法院周邊範圍多大、怎麼擺會再改進。

(中時)