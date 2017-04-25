汐止連鎖鐵板燒遭槍擊 警方追緝中

鐵板燒玻璃門遭擊破。（王揚傑翻攝）

新北市汐止區今（25）日凌晨1時許發生槍擊案，數名男子疑開車行經大同路二段時，下車沿著對街連開數槍，子彈打碎連鎖鐵板燒玻璃大門，幸好無人受傷，男子開槍後與同夥逃逸，警方不排除動機是為尋仇，正積極循線追緝中。

警方表示，25日凌晨1時許，一台黑色自小客車在汐萬路與大同路口迴轉，停在對向，車上下來數名男子，朝中正、禮門街口連開數槍、丟擲沖天炮後，開車沿著基隆方向逃逸。

當時有不少民眾在對街吃消夜，聽到槍聲嚇壞報警，警方獲報在現場拾獲2枚彈殼，其中1發疑似貫穿大同路一家連鎖鐵板燒玻璃大門，所幸無人受傷。

警方懷疑歹徒是與在場的陳姓、劉姓男子有糾紛，目前已鎖定歹徒車號及數名對象，現正循線積極追緝中。

(中時)