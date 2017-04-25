提到打包行李就苦惱？這些撇步讓你「聰明收拾」

出國旅行，打包行李是一門藝術，也是一門學問。（圖/shutterstock提供）

提到打包行李，是許多人不想面對的事，總拖到最後一刻才甘願動工，或者行李抵達目的地後卻散亂不堪、破損，而究竟要如何快速、聰明收拾也是有撇步，運用以下幾個小技巧，就能有效運用行李箱空間與維持內部整齊。

出門旅遊充滿樂趣，但若要準備行李，卻不見得人人喜歡，而要懂得「聰明收拾」首要第一步就是先「選擇輕型行李箱」，既能保護內裝物品又不笨重；「液體類物品重複打包」，攜帶盥洗用品或液體飲料時，最好使用兩層防外漏包裝，以免碰撞後溢出、破損，玻璃類物品可再用毛巾或衣物包裹防護。

而「衣服捲起來並使用壓縮袋」、「藥丸盒收納飾品」、「充電線放眼鏡盒」、「襪子塞進鞋子」等方式都能創造更多行李箱使用空間；另外，「用浴帽包鞋底」、「髒衣服放洗衣粉」、「粉餅旁放化妝棉」可隔絕髒汙以及預防粉餅碎裂，最後，自備幾個可壓縮的塑膠袋或環保袋是必備的行李，可收納髒衣服之外，也方便打包戰利品。

(中時電子報)