60周年慶 國立臺灣戲曲學院京劇系邀您429進場觀賞

今日《八五花洞》。(國立臺灣戲曲學院提供)

國立臺灣戲曲學院歡慶60週年校慶，一甲子的歲月培育了代代的優秀藝術家，從早期的請曹復永、王復蓉、張復建、曲復敏等，一直到現今的張作楷、李光玉、張義傑、丁士中、楊敬明、戴心怡、謝孟家，莫不是國內重要的表演藝術家，而今適逢母校生日，特邀各屆優秀畢業生返校歡聚，一同獻藝，以茲紀念。

昔日《八五花洞》。(國立臺灣戲曲學院提供)

為此，京劇系特別獻上《八五花洞》，該戲為劇校初成立時第一次對外公演之劇目，極具紀念意義，故而特別邀第一屆復字輩大學長共襄盛舉，帶領歷屆學弟妹登臺聯演，演員年齡層橫跨72歲至14歲，不僅緬懷前人創業之艱辛，更是展現京劇在臺薪傳不息的一面。

《梨園歲月》。(國立臺灣戲曲學院提供)

京劇系表示，該系今年參與全國大專舞蹈比賽，勇奪團體組特優，參賽舞碼《梨園歲月》，亦是以薪火相傳為主軸，展現學習傳統藝術的艱辛與殊聖，在這時間點能獲得評審們的肯定，也是對京劇系在傳承付出的最大讚賞，希望有興趣的觀眾，能在4月29日進場觀賞，一同鼓勵這群默默耕耘的藝術家。

(中時電子報)