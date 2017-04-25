戴奧辛塵灰流入飼料大廠？農委會公布初步調查結果

鋅安工業用氧化鋅外包裝，有註明僅限工業用途。（農委會提供）

立委質疑「陸昌化工公司」及「鋅安工業公司」兩家業者同時領有化工產品及飼料執照，更曾向上游業者購入可能含有戴奧辛的原料，擔心工業原料流入飼料，導致毒蛋事件。農委會表示，初步調查兩家業者，並無將工業原料用於飼料，若違法最高可處5年有期徒刑及2000萬元罰金。

農委會表示，外界指台灣鋼聯公司把集塵灰廢棄物回收的工業用氧化鋅，販售給領有農委會飼料製造登記證的「陸昌化工公司」及「鋅安工業公司」，導致雞蛋戴奧辛汙染，農委會收到資訊後立即前往了解，陸昌化工公司雖領有農委會「氧化鋅」飼料製造登記證，惟因價格競爭銷售不佳，近年已無生產。「鋅安工業公司」飼料用產品有氧化鋅，但初步研判，鋼聯公司產製的氧化鋅無流用於飼料。

農委會指出，鋅安工業公司購入鋼聯公司的粗氧化鋅是供橡膠用的原料，飼料用氧化鋅原料則購自其他廠商，原料不僅分別儲放，鋼聯公司產品包裝上更有標示「禁止用於食品、飼料、藥物」等文字，且生產飼料用氧化鋅前，需進行生產線清潔處理作業，全程耗時7天，以確保未受前批產品汙染。

農委會表示，仍將與嘉義縣政府合作，近日內會針對鋅安工業公司提供的進出貨證明及發票等資料進行勾稽比對，並採樣檢驗，以確認事實真相。

農委會強調，事業廢棄物、事業廢棄物再利用產品或清除處理機構資源化產品，不得使用於飼料或飼料添加物，否則依《飼料管理法》可處5年以下有期徒刑、拘役，併科2000萬元以下罰金。

(中時)