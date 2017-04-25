降低細懸浮微粒 南市管制車輛汙染

台南市環保局近年除針對大型空氣汙染源進行嚴格管制外，也積極鎖定大客貨車及二行程機車等靠近地面排放對民眾影響頗高的汙染；環保局在105年攔檢5000多輛二行程機車，有2324輛排煙超標，其中190輛未於14日內完成改善，均依違反空氣污染防制法開罰。

至於柴油車稽查通知及主動到檢共計6357輛、路邊攔檢530輛，其中主動接受檢測超標282件不予開罰，因稽查通知檢測超標遭開罰者共185件，經過環保局嚴格管制，105年汙染物減量豐碩，PM10削減 52.9公噸、PM2.5 削減44.1公噸、NOx 削減218.6公噸、NMHC 削減517.3公噸。

環保局表示，台南市自身的細懸浮微粒(PM2.5)來源，有22.8%來自於機車與柴油車排放，其中柴油車佔16.9%；另外二行程機車除排放PM2.5之外，所產生的碳氫化合物(HC)是四行程機車的18倍，排放一氧化碳(CO)約為2倍，平均每輛二行程機車的汙染量相當於3.8輛四行程機車，汙染相當高，加上這些車輛都屬於低地面排放，汙染貢獻對民眾影響相對較高，因此今年環保局仍會持續在本市重要路段、菜市場及工業區周邊等，針對二行程機車與柴油車執行路邊加強攔檢取締作業，不合格未依規定改善者均依法開單告發，二行程機車可處1500元以上6000元以下罰鍰，柴油車可處3000元以上2萬元以下罰鍰。

(中時)