RICS「國際營建投資新趨勢」論壇 27日台北登場

政府正在推動8年8,800億元預算的「前瞻基礎建設」，為台灣經濟火車頭營建業尋找新商機，英國皇家特許測量師學會將在本周27日舉辦「國際營建投資新趨勢、尋找台灣新契機」論壇。

RICS今（25）日表示，將在4月27日週四下午二時至五時三十分，在台北市松仁路123號二樓國際會議廳主辦「國際營建投資新趨勢、尋找台灣新契機」論壇，以探討國際營建投資新趨勢 ，尋找台灣新契機。

RICS表示，今年3月底，行政院大動作拋出8年8,800億元的「前瞻基礎建設」，期待透過公共建設帶動民間投資商機，預估8年可望創造超過1.7兆元，希望打造台灣未來30年的經濟發展藍圖；不過，此舉只是點出台灣自2008年達到高峰後，投入公建經費便隨之逐年下降，2013年更因公建經費創10年新低，引起時任公共工程委員會主委陳振川痛心警告：「公建經費過低將導致經濟危機」。

根據美國工程期刊Engineering News Record（以下簡稱ENR）發布資料顯示，2015年全球前225大國際工程顧問公司海外業務量，為708.5億美元，其中排名前5大國的海外總業務量，為498.76億美元，占比高達約70.4％；至於，台灣，只有1家中鼎工程，能夠擠進名單內，不過，營收占比僅是全球海外業務營收比率0.12％。

RICS表示，根據「Global Construction 2025」報告，預測於2012~2025年，全球營建市場釋出金額將從8.7兆美元成長到15兆美元，成長率為70％。另外，亞洲開發銀行(ADB) 2009年的「INFRASTRUCTURE for a SEAMLESS ASIA」報告，未來2010年至2020年間，亞洲基礎設施投資商機約有8兆美元，其中，能源約占51％、交通約占31％、通訊約占13％，其實海外市場有很多適合台灣營建業規劃搶進的商機大餅。

(工商)