美方首度開口 AIT主席莫健：支持台灣參加今年WHA

美國在台協會主席莫健上午參加「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」時首度公開表示，期盼台灣繼續參與這個重要的會議（WHA）。（記者陳建瑜攝）

台灣仍在等待參加今年世界衛生大會（WHA）的邀請函，美國在台協會（AIT）主席莫健上午首度公開表示，美國持續支持台灣在國際社會上作出有意義的實質貢獻，「我們歡迎台灣以觀察員身份參加過去八屆的WHA，也期待台灣繼續參與這個重要的會議。」

AIT主席莫健、副總統陳建仁、行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、外交部常務次長李澄然、美國在台協會處長梅健華上午出席台美共同舉辦的「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」。

莫健致詞時表示，上述活動向國際社會顯示，台灣位處亞洲中心，和各國都有密切的經貿與人員往來，而且在諸多議題上累積了豐富的經驗和能量，因此當美方尋求全球議題的解決方案時，應極力邀請台灣加入。

梅健華致詞時則指出，台灣為協助控制疫情，向國際救援團隊捐贈資金與防護衣，又與美國合作，在台灣舉辦區域的伊波拉防疫訓練，這些經驗讓美方發現，美國和台灣可以攜手解決類似的全球挑戰。

(旺報)