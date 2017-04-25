南市補助設置堆肥示範區 歡迎社區里學校申請
台南市環保局推廣廚餘、落葉自主堆肥，今年將補助臺南市的社區、里、學校或機關團體設置廚餘及落葉堆肥站示範區各10處。落葉堆肥站每案最高補助2萬元，廚餘堆肥站每案最高補助1萬元，新設、既設皆可申請，並視申請單位需求量提供廚餘堆肥桶。申請時間即日起至5月31日止。
環保局為使有意申請的社區、里、學校或機關團體了解補助內容及堆肥站建置方法，5月4日將在麻豆區港尾國小、5日在仁德區仁德國小，各舉辦1場申請補助說明會，講解廚餘落葉堆肥施作要領並分享成功案例，實地參觀落葉堆肥站，有意參加的社區、里、學校或機關團體，請於5月2日前向環保局報名。申請補助辦法及說明會報名表請至環保局網站(首頁/訊息公告)查閱下載。
環保局表示，透過學校、社區、機關團體廣設廚餘及落葉堆肥站，可將生活廢棄物回收再利用，所製作廚餘或落葉堆肥更可取代化學肥料，加強資源永續再利用理念，營造低碳生活，建構循環利用社會。
(中時)
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