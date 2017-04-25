越南籍新住民上吊自殺 永康暖警助返鄉安葬

永康警分局大橋派出所善心幫助自殺越南女家屬來台處理喪葬事宜。(警方提供)

台南市永康區一名越南籍女子，11日上吊自殺身亡，因已經離婚，前夫不願處理身後事，大體只能暫存殯儀館，檢警相驗時，從亡者身上取出一支手機，警方嘗試聯絡家屬，大橋派出所所長徐博文得知後，協調大橋所警友站長郭益成、顧問團長徐緯杰均提供家屬來台機票、食宿費用，另喪葬費經聯繫立安禮儀公司，願免費處理喪葬事宜，讓家屬感激不已。

大橋派出所指出，本月中獲報某轄區1名阮姓越南籍女子上吊，據該店老闆娘供稱，前一晚阮女至店內應徵，表示她心情不好需要平靜一下，但日後會開始上班，並請求暫住店內，老闆娘看在阮女是同鄉，同情其處境，同意讓她在店內過夜，殊不知，隔日早上就發生自殺憾事。

警方調查阮女身分，發現其已歸化本國籍領有身分證，循線聯繫到家屬後，死者前夫表示已與阮女離婚多年、各自過活，不願處理阮女後事及領回遺體。經檢察官相驗後，確定無他殺之嫌，但苦無其他家屬出面認屍，大體只能暫存殯儀館。

檢警從相驗時從亡者身上取出一支手機，警方嘗試搜尋家屬聯繫電話，但聯絡資料內均為越南文，透過老闆娘協助翻譯才聯絡上其昔日在臺同鄉好友張女與遠在越南的家屬。警方得知阮女家屬在越南家境困苦，向警方表示希望可以協助處理其後事，經過許多單位善心提供協助，幫助阮父帶著阮女骨灰搭機返回越南。

警方暖心幫助，讓亡者及家屬均無遺憾，也感念台灣警察這份用心與善心，即使遠在東南亞的越南家屬也能感受這份溫暖。

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(中時)