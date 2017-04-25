長榮鳳凰打造礁遊趣 在地文化吸引旅客登門
長榮鳳凰酒店（礁溪）推廣宜蘭特色，即日起至6月推出《礁遊趣》度假套裝，將礁溪特色景點打造成「真人版礁溪大富翁」，讓旅客透過遊戲更瞭解礁溪特色，還找來蕭志豪布袋戲團推廣掌中文化，並讓消費者體驗親蕃茄、有機蔬菜的農村樂趣。
品牌副總陳建宏表示，長榮鳳凰酒店在宜蘭深耕7年，希望深化在地文化，未來也會推出礁溪老街巡禮，探訪200年歷史的關公廟、百年老字號打鐵舖等，提供旅客更多在地體驗。除了文化深耕，長榮鳳凰酒店也加強與礁溪農家合作，推出當季的農村體驗活動，即日起至5月帶客人親採蕃茄、6月採有機蔬菜，吸引許多外國旅客爭相體驗。
不只軟體升級，長榮鳳凰酒店斥資千萬打造桂冠自助餐廳，4月重新開幕，導入開放式廚房的概念，提供每日現殺新鮮魚貨，提升用餐品質與環境卻不調漲售價，開放式廚房讓消費者直接看見主廚的烹調過程，現燙牛肉湯則讓消費者親手現燙牛肉，變化出美味牛肉湯頭。另外看好韓流市場，即日起至6月推出「首爾美食節」，韓式海鮮煎餅、韓式炒年糕、韓式炸雞、水梨醬燒烤牛腹肉、韓式辣醬豬肋排等多樣韓式風味菜餚。
(中時)
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