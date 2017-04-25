南市民代建議 設立合法塗鴉區

台南市議員呂維胤今天為街頭藝術者請願，建議文化局設立合法塗鴉區，讓創作者能安心創作與交流出精彩作品，也請文化局重視街頭藝術，帶領市民脫離「胡亂塗鴉」的刻板思想、接受「塗鴉藝術」的新潮流。

呂維胤指出，現在路上隨處可見塗鴉，牆壁、鐵皮、電纜箱到處都是塗鴉客的做畫地點，未經允許隨地做畫固然不對，但多數是因為塗鴉青年無合法地點發揮，且創作者為了躲避一張1200元至6000元不等的罰鍰，只能偷偷摸摸且倉促的做畫，在這樣的情況下，除了破壞環境以外，創作也零散不完整，造成市府及創作者雙敗的情況。

呂維胤指出，塗鴉藝術已是趨勢，國外成功的都市塗鴉更不枚勝舉；反觀國內的西門町塗鴉藝術，除了成功吸引青少年群聚外，更讓台北被列為全球5大街頭藝術都市，目前台北、台中、高雄都有設立合法塗鴉區，許多縣市政府也會舉辦大型塗鴉活動，邀請國內外知名創作者來用塗鴉裝飾街道，讓街頭藝術發揮真正功效，亦能打造觀光景點。

呂維胤認為，目前台南文化局著重的藝術型態都充滿古都氣息的文藝、文創，但其實饒舌、塗鴉、嘻哈這種街頭文化，也是從台南開始發跡，文化局應持續培養並讓藝術多元發展，街頭藝術已不在是次文化，台南市應也要開始重視，用合法、推廣的方式，呼應街頭創作者的需求，讓這些自由文化能在台南生存下去。

文化局長葉澤山答詢說，要如何及何地設置塗鴉專區，會回去認真思考與討論規範，讓效益能達到最好。

(中時)