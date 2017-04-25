楚門世界？刑警局蒐集大數據 邱豐光：確有編預算
為強化治安，警政署刑事警察局將投入4124萬元，建構「涉案車輛巨量資料情資分析平台」，並在台北巿等六都153個重要路口加裝無線射頻辨識感應器，讀取車輛eTag外碼，透過大數據分析，加強對涉案車輛查察。不過，台北市警察局長邱豐光25日在議會表示，刑警局正在建構大數據分析平台，是以此蒐集大數據，必須俟其規畫完畢才知北市規畫的細節。
北市警局官員證實警政署刑警局確實正編列此預算，目前正在預算程序中。議員關切北市對此設置若干具？邱豐光表示，目前還不明朗；議員李傅中武認為，此案無異重蹈北市當年設置1萬4千多隻監視器同樣情況，初期大家反對，認為有人權疑慮，但事後各方爭取增設，以保治安，他強調必須支持設置。
邱豐光表示，刑事局正在建構大數據分析平台，是以此蒐集大數據，必須俟其規畫完畢才知北市規畫的細節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。