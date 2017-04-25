楚門世界？刑警局蒐集大數據 邱豐光：確有編預算

為強化治安，警政署刑事警察局將投入4124萬元，建構「涉案車輛巨量資料情資分析平台」，並在台北巿等六都153個重要路口加裝無線射頻辨識感應器，讀取車輛eTag外碼，透過大數據分析，加強對涉案車輛查察。不過，台北市警察局長邱豐光25日在議會表示，刑警局正在建構大數據分析平台，是以此蒐集大數據，必須俟其規畫完畢才知北市規畫的細節。

北市警局官員證實警政署刑警局確實正編列此預算，目前正在預算程序中。議員關切北市對此設置若干具？邱豐光表示，目前還不明朗；議員李傅中武認為，此案無異重蹈北市當年設置1萬4千多隻監視器同樣情況，初期大家反對，認為有人權疑慮，但事後各方爭取增設，以保治安，他強調必須支持設置。

邱豐光表示，刑事局正在建構大數據分析平台，是以此蒐集大數據，必須俟其規畫完畢才知北市規畫的細節。

(中時)