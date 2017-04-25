中風翁持杖跌坐平交道旁 警貼心開車送返家
台南市警一分局文化派出所警員陳彥州、李源山日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指有一名64歲老翁跌坐在東區榮譽街的平交道旁，且神情疲憊，看起來亟需協助。員警抵達現場後，果然見到一名氣喘吁吁、手中緊握拐杖、赤腳坐在紐澤西護欄旁的長者，因鐵道旁車道燈光昏暗且車水馬龍，火車班次又密集，狀況險象環生，陳員立即將其攙扶至路旁稍作歇息。
經警方深入瞭解，老翁與妻同住大同路段，當晚其妻因故外出，老翁欲至榮譽街平交道旁的超商購物，但因多年前中風致左腳行動不便，需持拐杖以輔助行走，行動緩慢且十分吃力，當努力步行數百公尺至平交道口，卻因體力透支無法繼續前行，只好拖著疲憊的身軀、癱坐護欄旁邊喘息。幸好熱心路人發現後通報警方到場協助，讓員警第一時間介入避免憾事發生，並利用巡邏車將他安全送回住處。
(中時)
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