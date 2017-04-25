谷阿莫挨告 片商控侵害著作權
以「X分鐘看電影」系列聞名的網路名人谷阿莫，遭電影片商指控侵害著作權。谷阿莫昨自製短片，坦承接受警方調查，但主張影片符合合理使用原則。據了解，片商是向保二警察總隊報案，經報請台北地檢署指揮偵辦，本月19日執行搜索，北檢日後將約談谷阿莫到案說明。
谷阿莫擅長剪輯、濃縮電影片段，以短片影評方式走紅，雖遭網友批評大量使用盜版影片，仍因高知名度獲廠商青睞而拍攝宣傳短片。
據媒體報導，谷阿莫因使用盜版影片遭片商提告。谷阿莫也發布短片回應，坦承接受警方調查，主張屬於評論、研究、解說、教學或新聞報導等情況，符合著作權合理使用原則。
據了解，片商是向專責偵辦智慧財產權保護的保二總隊報案，保二經向北檢報請指揮後，本月19日搜索谷阿莫的公司與住處，全案正由智財專組檢察官偵辦。
(中時)
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