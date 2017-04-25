北韓局勢緊繃 川普邀全參院議員到白宮聽簡報
白宮發言人史派瑟24日表示，川普總統已邀請全體聯邦參議員到白宮參加有關北韓情勢的簡報會。
美國聯邦參院共有100名議員，史派瑟表示，百名參議員將到白宮聽取國務卿提勒森 、國防部長馬提斯 、國家情報總監柯茨，以及美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍簡報。
美國政府官員經常前往國會山莊，就外交國防事務作證或與議員交換意見，但將參院所有議員請到白宮聽簡報，十分不尋常。這項簡報擬於美東時間26日下午3時（台灣時間27日凌晨3時）舉行。
值此同時，川普24日在白宮邀請聯合國安理會成員大使舉行工作午餐時則呼籲，聯合國安理會對北韓施加新制裁。
川普說，北韓現狀令人「無法接受」，指出平壤飛彈與核子計畫已使緊張局勢逐步升溫，呼籲各方對北韓這個大問題蒙眼不視數十年，「現在是該解決問題的時候了」。
北韓25日慶祝建軍節，平壤是否藉此進行第6次彈道飛彈試射或核試，各界密切觀望。日本2艘驅逐艦已與美國一支駛往朝鮮水域航艦打擊群共同演習；南韓24日也表示，正討論舉行聯合海軍演習中。北韓官方媒體日前放話已做好戰鬥準備，將一舉擊沉美國航空母艦。
國務卿提勒森28日將赴聯合國安理會主持特別部長級會議，討論如何發揮安理會現有措施的最大影響力透過新措施，應對北韓進一步挑釁的決心。美軍太平洋司令哈里斯將於26、27日兩天分別在眾院和參院作證，北韓為聚焦話題。
(中時)
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