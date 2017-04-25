喉頭軟化症 待發育後會痊癒
今日八點檔女演員陳子玄寶貝兒子棉花糖，因軟喉症送醫急救，讓陳子玄心疼不已；然而，什麼是軟喉症呢？
依據媽媽寶貝第346期報導，軟喉症，又稱喉頭軟化症，成因為嬰幼兒發育尚未完全，喉部組織無法支撐會厭軟骨，造成軟骨掉進氣管，或是喉部軟骨塌陷、阻塞，通常症狀為寶寶呼吸時有喘嗚聲、餵食時寶寶躁動不安，嚴重時可能造成寶寶嗆奶、呼吸中止等狀況發生；通常在寶寶6個月大，逐漸發育後會慢慢痊癒，最慢2歲後多數寶寶就會恢復正常，但症況嚴重者則需要透過雷射手術來治療。
亞東醫院小兒科主任梁昭鉉醫師表示，患有軟喉症的新生兒發育狀況與一般嬰兒並無差異，但若是症狀較嚴重的寶寶，在喝奶及吸氣時顯得比較費力，可能併發胃食道逆流，就會影響進食意願，造成體重下滑，生長遲緩等問題。
喉頭軟化症容易被父母親誤認為是小感冒，因此只要寶寶喘嗚過久或是咳嗽時間長，可能就是身體出現其他問題，建議前往小兒科或是耳鼻喉科做檢查，以免寶寶吃下過多感冒藥傷身。
梁昭鉉醫師建議爸爸媽媽們可以從日常生活中下手，讓寶寶們處於更加舒適的狀態，降低不適感，未滿6個月的寶寶可以適時採取趴睡姿勢，或是將頭部墊高，且餵奶也不要一次餵太多，而6個月後的寶寶不建議採取趴睡，以免引起窒息或猝死等危險；寶寶在平躺、大哭及感冒時，都會加劇喘嗚聲，因此要避免太常發生這種狀況。
(中時電子報)
文章來源：嬰幼兒喉頭軟化症
關鍵字：喉頭軟化症
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。