喉頭軟化症 待發育後會痊癒

寶寶在平躺、大哭及感冒時，都會加劇喉頭軟化症的喘嗚聲，因此要避免太常發生這種狀況。。(圖/達志影像/Shutterstock)

今日八點檔女演員陳子玄寶貝兒子棉花糖，因軟喉症送醫急救，讓陳子玄心疼不已；然而，什麼是軟喉症呢？

依據媽媽寶貝第346期報導，軟喉症，又稱喉頭軟化症，成因為嬰幼兒發育尚未完全，喉部組織無法支撐會厭軟骨，造成軟骨掉進氣管，或是喉部軟骨塌陷、阻塞，通常症狀為寶寶呼吸時有喘嗚聲、餵食時寶寶躁動不安，嚴重時可能造成寶寶嗆奶、呼吸中止等狀況發生；通常在寶寶6個月大，逐漸發育後會慢慢痊癒，最慢2歲後多數寶寶就會恢復正常，但症況嚴重者則需要透過雷射手術來治療。

亞東醫院小兒科主任梁昭鉉醫師表示，患有軟喉症的新生兒發育狀況與一般嬰兒並無差異，但若是症狀較嚴重的寶寶，在喝奶及吸氣時顯得比較費力，可能併發胃食道逆流，就會影響進食意願，造成體重下滑，生長遲緩等問題。

喉頭軟化症容易被父母親誤認為是小感冒，因此只要寶寶喘嗚過久或是咳嗽時間長，可能就是身體出現其他問題，建議前往小兒科或是耳鼻喉科做檢查，以免寶寶吃下過多感冒藥傷身。

梁昭鉉醫師建議爸爸媽媽們可以從日常生活中下手，讓寶寶們處於更加舒適的狀態，降低不適感，未滿6個月的寶寶可以適時採取趴睡姿勢，或是將頭部墊高，且餵奶也不要一次餵太多，而6個月後的寶寶不建議採取趴睡，以免引起窒息或猝死等危險；寶寶在平躺、大哭及感冒時，都會加劇喘嗚聲，因此要避免太常發生這種狀況。

(中時電子報)