魏氏兄弟公益專款 捐壽天國小百萬交通車
「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」為深耕國球發展、支持台灣基層棒球公益，特別捐助剛榮獲世界軟式少棒冠軍的高雄市壽天國小少棒隊一台價值百萬的九人座交通車，希望解決壽天國小少棒隊長期交通問題，讓孩子能專心打球，捐助人代表魏應充董事長與教育局王進焱副局長一同出席捐贈典禮，為政府與民間企業攜手合作支持基層棒球發展樹立一個新的里程碑。「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」未來也將持續以實際行動支持台灣基層棒球發展。
政府民間攜手合作 企業拋磚引玉有助基層棒球長期經營
據觀察，國內基層少棒隊每年基本維持運作費用由數十萬到百萬不等，各地政府配合教育部深耕棒球政策，每年編列大量預算補助學校棒球發展，但不足之處仍須仰賴民間資源配合支援，尤其是社會企業的贊助，對於學校球隊的長期經營猶如注入一劑強心針。
高雄市教育局王進焱副局長表示：「近年市府積極整合三級棒球資源，在學校行政、教練、家長與民間的協助下，屢屢創下國內外佳績，顯示高雄市深耕基層棒球大有斬獲，除了家長與地方人士長期耕耘，更有賴社會企業的奧援，非常感謝「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」以實際行動支持高雄市少棒隊發展，希望在拋磚引玉之下，能帶動台灣社會與民間對棒球更多的關懷與參與。」
伴隨國球發揚 讓孩子專心打球
本次受贈的壽天國小少棒隊，成軍至今15年，培育出中華職棒許基宏、藍寅倫、林樺慶、美國職棒大聯盟王維中等多位優秀球星，去年更勇奪第34屆IBA-BOYS世界軟式少棒錦標賽冠軍，是高雄市傳統棒球勁旅。「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」捐助人代表魏應充則表示，「未來信託公益專款將持續投入基層棒球教育的推廣，期許號召更多台灣在地公益團體、專業人士及組織一起為國球努力並注入熱情，讓台灣的棒球運動永續發展。」
(中時電子報)
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