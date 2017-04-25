譚姆斯雙響炸裂 皇家輸金鶯棄將
(13:08補充 譚姆斯10轟狙擊球路)韓職全壘打王譚姆斯(Eric Thames)，今再度發威，單場雙響炮、4分打點，助釀酒人11比7擊敗紅人。譚姆斯本季敲出10發紅不讓，是大聯盟最快一人，同時追平釀酒人4月隊史紀錄。譚姆斯打擊率飆至3成73，17分打點。
譚姆斯前3年在韓職夯124轟，今年回歸大聯盟，繳出神鬼表現，打出10發全壘打，紅人投手就貢獻7轟。被懷疑吃禁藥的譚姆斯，稱是加強選球才大爆發，從數據來看，4轟棒打速球、2發是滑球，下沉球、切球、曲球、變速球各1支。
金鶯棄將、陳偉殷前隊友M.岡薩雷茲(Miguel Gonzalez)，今對皇家，先發8局被敲2安，失1分非自責分。白襪終場12比1痛宰皇家，M.岡薩雷茲摘第3勝(0敗)，自責分率降至2。M.岡薩雷茲2012年在金鶯登上大聯盟，之後4季貢獻39勝，去年轉隊白襪，拿下5勝8敗，自責分率3.73。
皇家派出左投瓦加斯(Jason Vargas)先發，賽前自責分率僅0.44，今卻大失常，5局被敲7安丟4分，其中包括7棒大衛森(Matt Davidson)陽春彈；前誠泰洋投莫伊蘭(Peter Moylan)，中繼僅投0.1局，被擊5安失5分。
(中時電子報)
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