參加WHA？ 外交部：形勢比以往複雜
針對世界衛生大會（WHA）邀請函，外交部上午表示，從各方面訊息，沒有以往順利；今年我方感受到是否會再度受邀所面臨的情勢，比過去更加困談與複雜，目前外交部和衛福部會持續全力以赴，針對各種情勢發展進行詳盡規劃與準備，並依情勢發展事實調整作法。
外交部發言人王珮玲指出，去年參加WHA後，衛服部成立「世衛顧問團」，有很多國內公衛或相關專家及推動議題的團體或民間人士貢獻專長專業意見。
對於今年參與WHA情況，王珮玲上午在例行記者會坦言，在洽談過程中，感受到有「比較複雜因素」，可能影響最後的結果，也得到不如過去那樣容易的訊息。
對於美國在台協會（AIT）主席莫健此時訪台，王珮玲說，AIT過去幾任每年都會視實際需要不定期來台工作訪問，拜會政府相關部會人員，就雙邊共同關切議題交換意見，也會在台北高雄辦公室巡察。
(旺報)
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