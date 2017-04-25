W飯店案 傳播妹吸毒獲緩起訴
台北地檢署偵辦W飯店命案，除以藥事法等罪起訴「土豪哥」朱家龍等人，並持續追查參與派對人士的吸毒刑責。承辦檢察官今日就傳播妹「Emily」湯芷羚施用MDMA(搖頭丸)等二、三級毒品部分，處分湯女緩起訴2年，命湯女自費接受戒癮治療。
「土豪哥」朱家龍去年12月2日入住W飯店2502號房，邀酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋及「Emily」湯芷羚、Rara、曼曼、娜娜、王小靜、郭姓小模等多名女子作陪，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，最後導致郭女用毒過量身亡。
檢警介入調查發現，朱家龍、洪聖晏在派對中施用安非他命與搖頭丸。由於派對現場毒品俯拾即是，檢警也同步對參與派對的人士進行尿液、毛髮採證。
除今日獲緩起訴的湯芷羚，日前出爐的報告也顯示台俄混血女子「Rara」王嘉蒂等4女涉嫌施用毒品，已於昨日傳訊究辦。
(中時)
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