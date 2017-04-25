史上第一遭 國中會考調整北一女及成功考場

教育部國教署長邱乾國（左）宣布，今年國中會考將調整考場。（林志成攝）

史上第一遭！今年國中教育會考於5月20日、21日兩天舉行，但520當天有反年金改革團體要上街頭，教育部今天召開緊急會議決定，將調整考場，原本安排在北一女、成功高中應試的考生，將分別改到師大附中、建中考場，1664位考生受到影響。

教育部國教署長邱乾國說，國中基測、會考舉辦10多年來，從沒有在考前臨時調整考場，今年迫不得已要改變，「這是非常困難的決定」，5月10日前，會重新寄發准考證給這些受影響的考生。

今年國中會考有24萬3564人報名，各縣市甚至大陸都有考場，試務單位已在4月14日寄出准考證，考生5月20日、21日兩天在哪個試場考試均已定案。不過，因為反年改團體已申請520當天上街頭抗議，因此會考考場必須有所調整。

教育部今天邀請全國試務會、台北市教育局及警察局開會決定，為了會考，國中生已準備3年，不能讓他們承擔任何風險，因此，原本安排在北一女應試的949位考生，將調整到師大附中考場；原本在成功高中應試的715位考生，將改到建中考場。

經過調整後，在師大附中應考的考生將增加至2517人，在建中的考生將是2051人，由於人數比原先增加了近1倍，屆時學校周遭的交通及相關設施的負荷將倍增，教育部請家長及考生要有心理準備，並提早出門。

邱乾國表示，考場被調整的考生，將會在5月10日前收到印有新考場的准考證，集體報名考生由學校轉發，49位個別報名考生，試務單位會以雙掛號寄出新准考證及以電話通知考場已改變。

邱乾國說，為了防範還是有考生跑錯考場，試務單位會在北一女及成功張貼公告考場有所變化，考試當天還會有專人在這兩所學校引導，如果狀況緊急，會有公務車將考生接到調整後的考場應試。

位在總統府附近的北一女及在立法院旁邊的成功高中，處於陳抗熱區，如果有民眾集會遊行，常受到影響。邱乾國說，以後考慮北一女及成功高中不再設為會考考場，以避開可能的風險。

(中時)