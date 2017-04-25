MLB》騎越野車摔傷 「瘋龐」：很倒楣
巨人王牌左投「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)，日前因為騎越野車，摔傷左肋與左肩進入10天傷兵名單。談起自己受傷經過，「瘋龐」坦言自己也不清楚到底發生什麼事，他也沒有撞上任何石塊或障礙物，地面沒有結霜也沒有雪積、也並未爬坡，「只能說很倒楣。」
2014年世界大賽MVP巨人隊龐加納，日前休假與家族成員騎越野車，卻意外受傷，扭傷肩鎖關節，至少要缺陣6至8周。「瘋龐」表示自己並沒有刻意追求速度，事發當時也戴著安全帽。
「我其實不記得到底發生什麼事，我自己也嚇了一跳。」龐加納25日接受記者訪問表示，「我希望我有很酷、很精彩的故事告訴你們，但沒有。我一路上都騎得很平順，只是最後一個閃神，不幸就發生了。」
龐加納自知必須為行為負責，尤其無法為球隊出賽令他深感愧疚，目前左手臂仍以護具固定，近日會再接受MRI(核磁共振)檢查。由於龐加納的合約中列有禁止活動，深愛戶外運動騎馬、釣魚、打獵的龐加納並未舉出特例，所幸巨人隊並不打算對他做出懲處，過去肯恩(Jeff Kent)因騎車受傷，球團同樣沒有減薪。
巨人隊握有龐加納2018年和2019年優先選擇權，年薪1200萬，不過先決條件是今年必須投滿200局，或者今年和明年投滿400局，如今看來達成機會渺茫，「瘋龐」這一摔也為自己之後的合約談判寫下變數。
(中時電子報)
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