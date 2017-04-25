立院三讀通過 終止黨職併公職

在院長蘇嘉全敲槌後，立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」。（姚志平攝）

立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，民進黨立委在議場內高舉標語大喊「還財於民，公平正義」。（姚志平攝）

立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，國民黨立委們在院長蘇嘉全敲槌前紛紛離開議場。（姚志平攝）

在院長蘇嘉全敲槌後，立法院25日院會三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，民進黨立委在議場內高舉標語大喊「還財於民，公平正義」，國民黨立委們在院長蘇嘉全敲槌前紛紛離開議場。

(中時)