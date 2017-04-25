議員爆：富邦不放款 合家歡都更停工1個月
北市內湖「聯邦合家歡富貴區」等了16年，去年終於舉行動土典禮，當時副市長林欽榮出席剪綵，大讚合家歡是海砂屋都更的成功典範。不料，隔天都更會改選理監事，遭放款的富邦銀行認定程序有瑕疵，不願給款，營造商拿不到錢，已停工1個多月。議員黃珊珊今痛批，北市府連自家富邦銀行都搞不定，要求盡快處理。
合家歡都更案由社區住戶自處更新會、整合共識，去年9月林欽榮風光出席動土剪綵典禮，強調這是民辦都更的重要案例。動土典禮隔天，都更會改選理監事，雖出席人數達到門檻，但富邦認為應達到土地、建物所有權人絕對多數，認定改選過程有瑕疵，事後不願放款。
黃珊珊今在工務部門質詢不滿指出，合家歡是市府用「洪荒之力」協助的都更案，卻被富邦以莫名其妙的理由喊停，營造廠已經來要1000多萬的損失，這非常嚴重，別的銀行就算了，市府連自家的富邦銀行都搞不定，她要求身兼富邦董事的財政局長陳志銘盡快協調解決。
陳志銘說，都更會理監事須跟銀行簽約，富邦質疑理監事非由合法程序產生，目前要等4月底再改選理監事，才願意放款。市府會請富邦跟營造廠協調，承諾款項一定會給，看能否讓營造廠先施作，否則爭議已拖半年。
都更處事業科長江中信則表示，市府認為出席會員已達門檻，但也尊重富邦見解，去年爆出問題後，都更會私下與富邦協調，但未有結果，幾周前才向北市都更處反映，市府正在處理中，不過因營造廠拿不到款項，目前全案已停工1個月。
(中時)
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