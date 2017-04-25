金大前進福建招生 盼兩岸學子多交流

金大副校長陳建民（右）致贈大陸福建省教育廳港澳台辦主任林海峰（左）紀念瓷盤。（金大提供）

金大副校長陳建民（右八）等人參訪廈門英才學校。左八為潘永俊校長。（金大提供）

目前已有在學陸生近140人的金門大學，日前由副校長陳建民帶領主管到福州、泉州和廈門進行學術交流，展開大福建地區新一波的招生宣傳，期待兩岸學子增進異地學習和瞭解的機會。

陳建民是在19日至21日，帶領劉燈鐘主任、馬祥祐主任、楊欽鎗組長等人拜訪福建地區教育、台辦單位，並參訪福州四中、泉州六中、廈門英才學校等重點學校。

福建省教育廳港澳台辦主任林海峰表示，大陸近幾年來教育發展迅速，不管在課程、教學、輔導等方面已提升很多，有些學校在國際化程度特別強調，很多學生都有海外出國經驗，兩岸若能加強教育交流和合作，必可帶來雙贏。

廈門市教工委副書記林佳添也表示，兩岸年輕人都是國家發展的希望，年輕人多交流必可增加互信，未來可透過各種不同形式增加互動機會。

金大副校長陳建民則指出，台灣自2009年開始招收陸生，許多優秀陸生選擇到台灣高校就讀；另台灣承認大陸的大學學歷，也讓台生到大陸就學，這些教育政策的施行，給兩岸年輕人增進學習和瞭解的機會。

陳建民並表示，金門大學創立至今20年，目前已有17個學系，全校學生數近5千人，辦學成績獲得各界肯定，在地理位置上更是台灣高校中與大陸最接近的學校，30分鐘的航行時間即可到達廈門，每天有上百飛機航班與台灣各大城市連結，飛行時間不超過50分鐘，每年都吸引不少台生和陸生前來報考，現有陸生近140人。

陳建民強調，金大對境外學生的課業、生活照顧無微不至，學生在學期間，可申請至海內外姐妹學校擔任交換生，包括赴大陸的北京交通大學、中國政法大學和美國的東南密蘇里大學等知名高校學習，交換期間不需要額外繳交學雜費，對於想在大學期間有不同國家或地區學習經驗的同學而言，金門大學是最好的選擇之一。

(中時)