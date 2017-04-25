毒犯從北檢潛逃 涉脫逃罪加判4月
男子張躍耀，因施用毒品案被法院裁定觀察勒戒卻不到案執行，台北地檢署發布通緝半年後，去年10月13日凌晨被警方查獲移送北檢歸案，但張躍耀卻趁3名法警不注意時，從候審室逃脫，10天後才被捕到案，張因此罪加一條。台北地方法院審結全案，依脫逃罪判張有期徒刑4月；協助張逃亡藏匿的高姓女友則依藏匿人犯罪判拘役50日，2人都可易科罰金。本案可上訴。
案發當時涉疏失讓張脫逃的台北地檢署3名法警，因涉犯過失縱放人犯罪，因3人已寫下悔過書，坦承疏失，北檢偵結給予3人緩起訴處分，期限1年6月，3人還得各須繳交1至2萬元處分金給國庫。
張躍耀因施用毒品，2016年經北檢聲請北院裁定觀察勒戒獲准，因未到案執行，去年3月21日被北檢發布通緝。同年10月13日凌晨3點多，張開車行經北市萬華區環河南路、和平西路口時被保大員警攔檢查獲，同日上午10點多移送至台北地檢署，不料張男卻趁3名法警不注意時從候審室逃脫。
張潛逃成功後，跑到文山區老泉街高姓女友住處尋求協助，高女先帶張到一處空屋躲藏；兩天後拜託劉姓友人開車載張到台東縣躲藏，後因張毒癮發作又回到台北，去年10月22日張和高姓女友吵架分開，隔天中午警方先查獲高女，再循線查獲張，後將2人移送法辦。
(中時)
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