女博士忘行李箱 女警完成不可能任務找回
林姓女博士從台北到台中開會，從烏日高鐵站轉搭計程車到台中火車站後，卻忘了拿後車廂行李箱，急著到繼中派出所報案，在計程車號、司機姓名、車型等基本資料都沒有情況下，女警白清諺調閱沿途監視器，一一打給路過計程車司機，終於幫忙找回行李箱，女博士寫信致謝，為她完成此一「不可能任務」。
林姓女博士5天前到繼中所報案，指出重要行李箱遺落在計程車後車廂，內有開會重要文件資料及電腦等，遺落在計程車上，但是記不得車號、司機資料等，完全沒印象。
鄰近台中火車站的繼中派出所，經常遇有此類行案件，但是若搭乘民眾記不得車號、車型、司機名字等，可以找回的機率不高。
白姓女警根據林女提供資料，發現她上、下車地點，不是沒監視器就是沒拍到，索性將沿途監視器全調回去，過濾該時段路過的計程車，再一一打電話詢問。
終於在打了近20通電話後，有位司機表示有從烏日高鐵載客到台中火車站，但不記得有放行李在後車廂，後協助打開一看，赫然發現正是女博士焦急尋找的行李，運將還十分熱心將行李載送到繼中所。
女博士得知後，特地寫信感謝白員，稱讚她細心、耐心、用心，是最棒的警員，協助她完成這個「不可能任務」。
(中時)
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