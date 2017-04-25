「不老女神」趙雅芝露香肩 62歲零修圖美到逆天

趙雅芝保養有方，看不出已經62歲 。(圖/趙雅芝微博)

香港知名女演員趙雅芝，是80年代無綫電視「四大花旦」，當年主演《楚留香》經典角色「蘇蓉蓉」，讓她初嘗在演藝圈走紅滋味，此外在《新白娘子傳奇》中精湛演出，也打開在台灣知名度，日前在微博分享一系列美照，纖瘦身材加上凍齡面容，完全看不出已經62歲。

照片中趙雅芝穿著一身合身純白造型，將其完美曲線表露無遺，另外更大方露出香肩，此外雖然年齡已經62歲，但是保養有方的她幾乎不見歲月留下任何痕跡，完全處於凍齡的顛峰狀態，讓粉絲驚呼「真的是美了一輩子」，甚至大讚「有些人才26歲就算P圖都沒這麼美，真是好羨慕」。

(中時電子報)