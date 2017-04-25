「不老女神」趙雅芝露香肩 62歲零修圖美到逆天
香港知名女演員趙雅芝，是80年代無綫電視「四大花旦」，當年主演《楚留香》經典角色「蘇蓉蓉」，讓她初嘗在演藝圈走紅滋味，此外在《新白娘子傳奇》中精湛演出，也打開在台灣知名度，日前在微博分享一系列美照，纖瘦身材加上凍齡面容，完全看不出已經62歲。
照片中趙雅芝穿著一身合身純白造型，將其完美曲線表露無遺，另外更大方露出香肩，此外雖然年齡已經62歲，但是保養有方的她幾乎不見歲月留下任何痕跡，完全處於凍齡的顛峰狀態，讓粉絲驚呼「真的是美了一輩子」，甚至大讚「有些人才26歲就算P圖都沒這麼美，真是好羨慕」。
(中時電子報)
關鍵字：趙雅芝
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。