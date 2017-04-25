中市力行國小60歲校慶 師生路跑6公里慶生

台中市力行國小為慶祝60歲生日，25日舉行路跑6公里慶生活動！（陳世宗翻攝）

力行國小校慶薪火相承路跑遶境活動，由校方及社區人士、校友及家長組成聖火隊，一同體驗路跑樂趣。（陳世宗翻攝）

為慶祝60歲生日，台中市力行國小25日舉行路跑活動！教育局指出，該校學務處規劃「校慶薪火相承路跑遶境活動」，由校長、學校棒球隊、田徑隊、高年級生、里長、社區人士校友及家長等組成聖火隊，引燃學校慶祝大會聖火後開跑，大約100多人一同體驗路跑樂趣。

教育局指出，參加路跑的全體人員，在台中市三級古蹟樂成宮舉行聖火引燃儀式，由校長廖子成點燃6把火炬祈求校運昌隆，也象徵教育薪火相傳、生生不息的意涵；接著由校慶籌備會主委賴秀樺、家長會長姚胥迪及家長愛心工作隊長高麗華帶領聖火隊跑步！

一行人跑至力行國小的母校-成功國小，然後繞行力行國小學區進行路跑，終點站為力行國小，全程約六公里。校長廖子成說，校慶安排路跑活動，除傳遞學校願景「健康」、「快樂」、「活力」、「創新」的精神外，亦考驗體力和耐力為健康而跑，沿途社區居民熱情加油，氣氛熱鬧。

廖子成表示，力行國小60周年校慶系列活動，包括21日的百名師生熱鬧踩街、24日在校內演出聲五洲布袋戲、25日薪火相傳路跑；26日還有菲比兒童劇團以及29日的重頭戲校慶慶祝大會暨園遊會，融和社區及親師生的校慶活動，熱閙非凡，讓各界分享學生成長的喜悅。

(中時)