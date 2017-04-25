15歲馬克宏吻老師妻影片曝光 師生戀曾讓家長超擔心

15歲的馬克宏和當時他的老師托涅禮儀性的一吻。(圖/影片截圖)

馬克宏昨天在確定挺進第二輪投票時，開心和妻子托涅擁吻。(圖/美聯社)

當時15歲的馬克宏和老師托涅禮儀性一吻(約1:16開始)。(影片/YouTube)

法國首輪總統投票在昨天落幕，溫和左派「前進！」黨的候選人馬克宏(Emmanuel Macron)拿下第一，而他也是目前最有可能成為入主艾麗榭宮的熱門人選，不過除了他在政壇上大放異彩之外，外界也相當矚目於他的私人生活，因為他的妻子不僅大他24歲，還是他高中的老師。而近日他與他的老師妻子在高中的青澀影片曝光了，影片中剛演完舞台劇年僅15歲的馬克宏，和他的老師托涅（Brigitte Trogneux）禮儀性的一吻，當時兩人都沒想到未來能有一段終能修成正果的師生戀，而馬克宏的父母也透露這段師生戀曾讓他們超擔心。

據《太陽報》(The Sun)的報導，曝光的影片中，可以看到年僅15歲的馬克宏剛演完舞台劇，而當時他的老師40歲的托涅開心的和台上的學生禮儀性的親吻臉頰，如今看來馬克宏當時親吻的正是他未來的妻子。之後兩人在馬克宏18歲時開始正式交往，在2007年托涅離婚後結婚。

今年39歲的馬克宏和64歲的妻子托涅時常一起出席公開場合。(圖/美聯社)

而這段影片的曝光也讓外界矚目於兩人當時在學校的相處過程，據《路透社》的報導，當時馬克宏和托涅的女兒蘿倫絲(Laurence)一起在學校上課，這也讓當時馬克宏的父母在得知這段關係後十分震驚，因為他們一直以為馬克宏是在和蘿倫絲交往，沒想到他的交往對象居然是蘿倫絲的媽媽，而馬克宏的父母剛開始也十分不能接受這段戀情，還強制讓馬克宏離開他原本在亞眠(Amiens)的學校，轉學至巴黎(Paris)就讀高中，他們表示：「我們非常震驚，當我們發現這段關係時，就是沒辦法對他們說『這太棒了』」。

馬克宏的父母還曾告訴托涅：「妳看不出來嗎?妳已經有妳的人生，但馬克宏不可能再跟妳一起生小孩」，而他們也警告托涅不要再接近馬克宏，不過當時仍是有夫之婦的托涅，卻對他們回應：「我不能保證任何事情」。來自富裕家庭的的托涅，家中經營著著名的巧克力帝國，她也曾在去年的雜誌採訪中透露，馬克宏在17歲時就誓言一定要和自己結婚。

(中時電子報)