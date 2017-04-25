香灰做的信用卡係金A!

台企銀發行朝天宮認同卡，是國內第一張有香灰成分製作的信用卡。(許素惠翻攝)

台灣企銀和北港朝天宮合作推出認同卡，特別的是，每張卡都有加入朝天宮萬年香爐內的香灰，且經過過火加持，消費兼保平安。上午台灣企銀董事長朱潤逢和朝天宮董事長蔡咏鍀共同發表，釋出大利多，每年消費滿8萬8888元，就能免費點一盞光明燈，台銀並提撥1.5%做公益。

(中時)