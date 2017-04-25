遊民連偷黃昏市場 警埋伏3天逮人
35歲施姓遊民涉嫌連續到台中東區黃昏市場偷攤商熟食，一家壽司店被偷15次，忍無可忍報警。警方鎖定施男，發現他經常出現在附近土地公廟，埋伏3天無所獲，正準備撤崗時，施男竟出現，當場被逮。
在台中環中東路、十甲路的黃昏市場，攤商反映近來接連傳出熟食竊案，其中還有一家壽司店，做好的壽司成品連續遭竊10多次，還曾貼海報警告，卻得不到遏阻作用，本月20日要開店又發現冰箱內壽司被偷，憤而報案。
市警三分局受理報案後，調閱附近監視系統，發現竊賊深夜出沒，以步行至黃昏市場行竊，再到鄰近土地公廟食用。警方研判竊賊有地緣關係，連續數日在商家營業結束後，派員埋伏，還連續埋伏3天都無所獲。
警方才想要撤崗時，沒想到眼前出現一個熟悉身影，正是苦等多時的施男。經盤查，施男
坦承經常到黃昏市場偷食物。
警方調查，施男因案通緝中，居無定所，最近在東區、太平一帶打零工，居無定所，經常夜宿公園或土地公廟，隨身衣物置於廟內，由於經常是吃了這餐、沒有下餐，發現壽司電冰箱未上鎖，好吃又能吃飽，連偷了10多回被逮，警方在訊後依竊盜罪嫌移送。
(中時)
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