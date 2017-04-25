警要求清物品 原民：續用溫柔與美麗聲音在凱道堅持

原住民今天在凱道燒狼煙，布農族歌手那布指出，狼煙是約定的記號，原住民用煙向天祭告他們的苦難，用煙向人傳遞訊息，要履行約定。（鄧博仁攝）

原住民在凱道抗議「傳統領域劃設辦法」已62天，現場放置各地學生、藝術創作者及遠方寄送過來的石頭與作品，表達原住民與土地不可分的情感。（鄧博仁攝）

阿美族紀錄片導演、前原住民族電視台台長Mayaw（馬躍．比吼）（左二）說，昨晚收到勸導單，今天早上9點前若不自行清除，警察就要來清除，最會溝通的政府，派的都是警察來嚇阻、騷擾他們，中華民國不願反省過去，不願承認他們的傳統領域，他們要看蔡英文「最柔軟的心」要如何和他們對話。（鄧博仁攝）

卑南族歌手巴奈在抗議期間，創作多手歌曲，歌聲優美，卻有著無限的吶喊。（鄧博仁攝）

原住民在凱道抗議「傳統領域劃設辦法」已62天，現場放置各地學生及藝術創作者的作品，表達原住民與土地不可分的情感。（鄧博仁攝）

「最會溝通的政府，這最短的400公尺從來不來，最常來的竟然是警察」，原住民在凱道抗議傳統領域劃分辦法已62天，昨晚警方發出勸導單，要求在今（25）日早上9點前清除物品，否則就要依法執行，原住民今天在凱道燒狼煙，布農族歌手那布指出，狼煙是約定的記號，原住民用煙向天祭告他們的苦難，用煙向人傳遞訊息，要履行約定，他們會繼續用溫柔與美麗聲音在凱道堅持。

(中時)