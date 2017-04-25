張宇一句話打臉谷阿莫6分22秒辯白：侵權就是侵權

張宇批谷阿莫：侵權就是侵權。（取自張宇臉書、谷阿莫臉書）

張宇對谷阿莫事件發表看法。（取自張宇臉書）

知名YouTuber谷阿莫靠著「X分鐘看完電影」系列短片爆紅，日前遭片商控告侵權，他隨後在臉書反擊，並發表6分22秒影片強調所有影片是基於著作權合理使用原則，經紀公司也在聲明中表示希望還谷阿莫清白。然而前主播張宇似乎沒被說服，在臉書直言「侵權就是侵權」，認為幽默也有品味之分。

張宇稍早前在臉書評論谷阿莫挨告侵權一事，非常直白的講出自己一直沒點谷阿莫臉書讚，也因為職業的關係，對於谷阿莫這個聲音表情大概10秒內會想關掉，「侵權就是侵權，就算截取1/10到1/100的內容，也是拿來營利不是嗎？幽默也有品味之分吧。」

另外，中時電子報臉書粉絲團也針對「谷阿莫挨告自清『合理使用、二次創作』」舉辦線上投票，網友評論兩極，有人跟張宇一樣的想法「侵權就是侵權」、「我本來支持他，可是自白真的聒噪了」，也有人力挺谷阿莫「覺得分析的很有趣啊，信者恆信，有那麼的影響力嗎？商業電影本來就很沒邏輯 告谷阿莫太小家子氣」。

(中時電子報)