員林市桐花祭 29、30日藤山步道登場
員林市「2017客家桐花祭─員林好漾 藝桐起飛」29、30日將在藤山步道繽紛登場，市長張錦昆與市代會主席林錦泉等各界25日為活動暖場宣傳，廣邀愛好賞桐的追花粉絲前來白色桐花瓣鋪成的棉花森林裡野餐、享受「森」呼吸的暢快！
張錦昆說，每年4、5月穀雨時分，代表客家精神的桐花陸續在員林藤山步道綻放，公所特別選在29日上午8時30分起在藤山園停車場辦理「員林好漾 藝桐起飛」賞桐活動，熱情邀請各地好友來參加員林市1年1度的生態饗宴。
員林市已連續9年辦理桐花祭深獲各界好評，今年將配合客委會理念，要以簡單隆重的客家祭典傳統儀式揭開賞桐序幕，將即將消逝的傳統延續下去，也希望透過活動，讓民眾更加熱愛自己的土地。
29、30日兩天的活動將以「員林好漾」、「藝桐起飛」、「桐趣員林」、「好客員林」等4大主題呈現，29日當天除了安排在地客語藝文團隊及舞團精采演出，更邀請由客委會推薦的優質客家流行樂團-「阿比百樂團」及在地街頭藝人等輪番上陣。
另外，公所也規劃在地小農市集、步道生態定點導覽、趣味親子闖關拿好禮、桐花樹下席地野餐趣、好漾郵桐趣、員林好漾客家文物展精彩活動。
而為了響應共乘節能減碳愛地球，公所貼心規劃二段式大小巴接駁車免費接駁服務，29日上午8時起至員林火車站即有大巴士接駁專車轉搭小巴士至活動會場，歡迎民眾多加善用，上山來享受浪漫的客家桐花饗宴。
(中時)
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