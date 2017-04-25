NBA》杜蘭特復出小試身手 勇士橫掃拓荒者

史提芬柯瑞(右)攻下37分，飆進7顆三分球，幫助勇士直落四橫掃拓荒者。(美聯社資料照)

杜蘭特復出，這個消息讓勇士猶如吃了人蔘般，第一節就狂飆8記三分球攻下45分，打得對手昏頭轉向，128比103輕取拓荒者，直落四橫掃對手晉級西區四強，同時取得對戰例行賽與季後賽的10連勝。

杜蘭特在季後賽第一場比賽就拉傷左小腿，第二與第三場都壁上觀，第四戰球團讓他歸隊，沒想到開局就打出28比5攻勢，單節攻下45分，創隊史新紀錄，同時也平了NBA季後賽首節得分紀錄，而首節領先對手23分也平了NBA季後賽紀錄。

第一節就遭到狂虐，主場作戰拓荒者頓時像洩了氣的皮球毫無戰鬥力，尤其是麥科倫前9次出手全部落空，只有利拉德獨撐全場，雖然砍進34分，但獨木難撐大廈，最終以25分之差慘敗。

勇士投籃命中率53.5%，飆進17顆三分球，投籃命中率高達58.6%，令人乍舌。只打三節比賽的史提芬柯瑞，20投12中，包含7顆三分球，攻下全場最高37分、7籃板、8助攻，卓雷蒙格林21分、6籃板，克雷湯普生18分，帕丘利亞11分，杜蘭特10分，威斯特12分。

拓荒者的投籃命中率低至38.8%，除了利拉德外，阿米紐在板凳席爆發出25分、7籃板的攻擊能量，納皮爾14分，馮萊14籃板。

(中時電子報)