NBA》杜蘭特復出小試身手 勇士橫掃拓荒者
杜蘭特復出，這個消息讓勇士猶如吃了人蔘般，第一節就狂飆8記三分球攻下45分，打得對手昏頭轉向，128比103輕取拓荒者，直落四橫掃對手晉級西區四強，同時取得對戰例行賽與季後賽的10連勝。
杜蘭特在季後賽第一場比賽就拉傷左小腿，第二與第三場都壁上觀，第四戰球團讓他歸隊，沒想到開局就打出28比5攻勢，單節攻下45分，創隊史新紀錄，同時也平了NBA季後賽首節得分紀錄，而首節領先對手23分也平了NBA季後賽紀錄。
第一節就遭到狂虐，主場作戰拓荒者頓時像洩了氣的皮球毫無戰鬥力，尤其是麥科倫前9次出手全部落空，只有利拉德獨撐全場，雖然砍進34分，但獨木難撐大廈，最終以25分之差慘敗。
勇士投籃命中率53.5%，飆進17顆三分球，投籃命中率高達58.6%，令人乍舌。只打三節比賽的史提芬柯瑞，20投12中，包含7顆三分球，攻下全場最高37分、7籃板、8助攻，卓雷蒙格林21分、6籃板，克雷湯普生18分，帕丘利亞11分，杜蘭特10分，威斯特12分。
拓荒者的投籃命中率低至38.8%，除了利拉德外，阿米紐在板凳席爆發出25分、7籃板的攻擊能量，納皮爾14分，馮萊14籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。