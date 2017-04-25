百日看強軍 美軍衰微 川普也沒轍

美國向來以強大的軍力自豪，但多年來，美軍無論在訓練或技術上，都正逐漸喪失優勢。

《福布斯》（Forbes）雜誌網的評論指出，美國空軍機隊已老舊，而海軍要履行海外責任，起碼還需要80艘軍艦。此外，美國陸軍副參謀長也警告，派遣「訓練不足、裝備不佳的軍隊出任務，將有害無益」。

美國總統川普已坦承，美軍正日益衰微，並在大選期間信誓旦旦，說要扭轉這個劣勢。然而，他上任即將滿百日，由目前的狀況看來，他顯然無法力挽狂瀾。

評論指出，儘管有F-35戰機首度參與演習等亮點，但美軍卻仍每況愈下。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）不斷告訴國會，川普的增加軍費提案仍不足以恢復昔日強大的軍力。然而，馬提斯或許還不明白，連白宮所要求的增加3%軍費提案都過不了關。

評論指出，川普的強軍夢無法實現，主要有5大原因：

1.美國軍力走下坡已達20年：美軍勢微並不是從歐巴馬主政時期開始，而是從1/4世紀前，1990年代隨著前蘇聯崩解，老布希主政時期擔任國防部長的錢尼（Dick Cheney）就決定，取消上百個大型武器計畫開始的。由於這有助於平衡預算，繼任的美國前總統柯林頓也樂得接收這「和平紅利」（peace dividend）。

小布希入主白宮後，要美軍為迎接數位時代而轉型。9-11恐攻事件發生後，由於恐怖分子沒有空軍與海軍，五角大廈靠老舊的軍武對付他們便已綽綽有餘，而美軍轉型與對尖端技術的投資也逐漸縮減。

歐巴馬入主白宮後，2009年又展開新一輪的裁武行動，與俄羅斯簽下新削減戰略武器條約，限制軍費支出長達10年。如今這條約仍有效，就算川普連任，也不太可能扭轉這延續了20年的衰微趨勢。

2.白宮無法增加軍費:白宮所提議的軍費支出，較2018年的立法支出上限高出540億美元（約1.6兆台幣）。然而，除非參眾兩院投票取消上限，而參院更需要絕對多數（super majority），也就是60名議員投票通過才算過關。不過，美國參院僅有52名共和黨議員，起碼還需要8位民主黨人附議才行。

而民主黨從頭到尾都說，國防開支增加，國內支出也得比照提高。

然而，白宮預算辦公室（White House budget office）卻提案，這增加的540億美元，要由削減國內開支來支付。但沒有民主黨人會支持，因此軍費上限還是一樣動不了。

3.川普有其他優先要務:川普在大選時不僅承諾要強軍，還保證要改革健保制度、為企業與中產階級減稅，廣泛進行基礎建設，並控制赤字。

然而，這是不可能的任務。早在川普當選美國總統前， 國會預算處（Congressional Budget Office）就已經估計，2018年的赤字將達5,400億美元（約16兆台幣）。而據美國稅務基金會（Tax Foundation）保守估計，川普單是減稅，就可能為每年的赤字起碼再增加2,600億美元（近8兆台幣）。

因此，就算國會廢除軍費支出上限，也解決不了這入不敷出的問題。

4.民主、共和兩黨都不是真心支持強軍：儘管美國議員總是支持在選區增加軍費開支，但要他們在符合國家全球戰略的層面上支持增加開支，卻是難上加難。

美國兩黨領導階層中沒有真正的軍事專家，5名議員中，也只有1位當過兵，而在30年前，5名議員裡，就有3位服過役。再說得直白些，許多美國議員都對作戰所知有限。

不過，他們都知道，要是削減身為製造赤字主因的社會安全與醫療保險經費，很可能不會再當選。

5.威脅多樣化並令人困惑:冷戰期間，由於威脅很明確，因此40年來，美國雖然在承平時期，但一直維持了龐大的軍費開支。前蘇聯曾擁有上萬枚核彈對準美國，克宮也一貫維持好戰的口吻。因此，美國國會與政界當時廣泛支持加強軍備。

然而，如今已不再是這樣。美國近年多次介入海外軍事行動，結果都不理想。也沒人清楚，哪方面的威脅與危險最該關切。

有些議員認為，氣候變遷的危險比軍事攻擊還大。就算了解現代戰爭危險的人，對於最危險的，究竟是核武戰爭、網路攻擊，還是全球恐怖主義猖獗，也莫衷一是。

也因此，要在一致的軍事姿態後形成政治共識，簡直難如登天。

(中時電子報)