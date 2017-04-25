優質彰化蛋掛保證 魏明谷要大家安心吃
彰化雞蛋因上週傳出芳苑王功產的雞蛋含有戴奧辛，市場行情受影響，出貨量和價格銳減2、3成，彰化縣政府25日召開「彰化安心蛋」記者會，為優質蛋農掛保證，縣長魏明谷更指，若這批蛋採樣檢驗不出問題，將協助蛋農集體申請國賠，彌補損失。
魏明谷指出，市售散裝雞蛋檢出疑似戴奧辛殘留個案後，三家蛋雞場的蛋品全數封存、雞隻也進行移動管制，結果將在星期五出爐，因此市面上流通販售的彰化雞蛋都是安全的。
魏明谷提醒消費者在市場選購雞蛋時，只要認明具CAS品質認證、生產履歷或生產者追溯條碼(QR-code)認證的雞蛋，絕對衛生安全，請民眾踴躍購買、安心食用。
中華民國養雞協會產銷督導委員會執行長陳進丁說，上週五消息一出，雞蛋交易量明顯萎縮，彰化縣每日從近千萬顆蛋剩下7百萬顆，銳減2、3成，滯銷的蛋只能暫時冰存。
陳進丁指出，24日產地價仍在每台斤29元，市場零售價維持36元，在蛋農庫存壓力下，透過市場議價機制，與蛋商協議自26日起降價6、7元，產地價剩23元、零售價跌至29元。
協會蛋雞組長洪金獅也抱怨，戴奧辛雞蛋消息一出，蛋農哀鴻遍野，認為政府連複檢都未進行就直接公布消息，造成蛋農損失，食藥署、成大要負完全責任，如果官方未完善處理，後續將會申請國賠。
魏明谷也表示，若後續檢驗結果證明三蛋場無戴奧辛，縣府將協助雞農申請國賠，若是受到環境汙染，縣府也會全力幫助雞農，爭取向中央提高補償金額。
(中時)
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