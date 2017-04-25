Visa調查：台人票選夢想旅遊地 日本更勝歐美
日本的旅遊地位不減，持續蟬聯台灣人心目中的夢想旅遊地之冠。最新公佈的「Visa旅遊意向調查」，在不考慮預算前提下，國人心目中的海外夢想旅遊目的地以「日本 (39.9％)」居首，超越北歐(27.8％)、法國(20.3％)、美國(19.4％)、英國(19.3％)等國家。
赴日旅遊對台灣旅客的魅力不僅如此，日本更同是名列台灣人過去三年最常去，以及未來一年內最想去的國家。
Visa調查，台灣遊客過去三年海外旅遊以去過日本的比例最高(78.4％)，更較去年的數據微幅增加了2.2％。台灣交通部觀光局的數據資料也顯示，2016年國人赴日旅遊達429萬人次，相較上年增長13.9％，顯示台灣人仍相當鍾情於日本。
對於台灣旅客來說，赴日旅遊偏好自助旅行，選擇自由行的旅客(73.8％)高於跟團(69.4％)。在旅伴的選擇上，選擇與家人出遊的比例最高(47.2％)，其次是伴侶／戀人(25.5％)及朋友(20.1％)。
行程選擇方面，調查顯示，在造訪日本的行程中，「欣賞大自然景觀(67.9％)」是最熱門的日本旅遊行程，櫻花季賞櫻、秋天的楓紅，格外受國人喜愛。「美食饗宴(67.1％)」、「泡湯(59.4％)」、「購物(48.7％)」也是國人赴日旅遊偏好度相當高的行程。
此外，Visa更提供Visa信用卡及Visa金融卡持卡人一系列旅遊禮遇與優惠。
(工商)
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